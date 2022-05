"Dove giocherà Dybala l'anno prossimo? Nello sport devono essere accettate quelle che io definisco bugie bianche. Per cui in questo momento non lo so, poi è chiaro che la speranza è che magari possa giocare con noi. Lo zoccolo duro rimarrà e quindi gli obiettivi restano ambiziosi". Così parlò Beppe Marotta, che indirettamente ha confermato la strategia dell'Inter. Quello che filtra da qualche settimana da viale della Liberazione è un mantra silente: “Vedrete che se riusciamo a fare quello che abbiamo in mente, l'Inter sarà ancora più forte”. Ancora più forte nonostante la partenza di Perisic, Sanchez, Vidal e - dicitur - di un altro pezzo da 90? Evidentemente sì. Le idee sono molto chiare e non si escludono grosse sorprese. Ma andiamo in ordine.

Mkhitaryan dovrebbe essere il primo arrivo (dopo Onana). Con l'armeno è già tutto definito e si attende solo la firma, con l'ex Arsenal, BVB e United che non vede l'ora di sbarcare a Milano. Siamo al 99%, perché il 100% c'è solo quando arriva la firma sul contratto (mai dire mai nel calciomercato come insegnano quelli bravi...).

Marotta e Ausilio sono molto avanti anche per Asllani. Il giovanissimo centrocampista albanese dell'Empoli sembra l'elemento perfetto per ricoprire il ruolo di vice-Brozovic (e non solo), mentre ai toscani interessano Casadei, Satriano e forse pure Radu.