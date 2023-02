Lukaku torna al gol, il rigore torna all'Inter. Tante esperienze emozionali concentrate in quell'arco di 95 minuti di cui tanti sentivamo la mancanza. Specie il diretto interessato, che ha potuto finalmente timbrare il cartellino 115 giorni dopo l'ultima rete siglata contro il Viktoria Plzen, 189 giorni dopo quella messa a segno al Via del Mare contro il Lecce, 636 giorni dopo l'ultimo sigillo in casa in campionato, il 13 maggio 2021, sempre contro l'Udinese. L'arbitro Dionisi segue la scia dei predecessori, e non ne vuole proprio sapere nulla di essere lui il fischietto che tornerà ad assegnare un penalty per l'Inter 101 giorni dopo l'ultimo decretato da Colombo lo scorso 9 novembre nel 6-1 dei nerazzurri con il Bologna. Per fortuna in sala VAR ci sono Abbattista e Forneau, non solo personaggi della commedia francese ma anche due angeli custodi del calcio italiano.

Dionisi va all'on-field review, ovviamente controvoglia, e indica il dischetto. L'esultanza di San Siro si raffredda subito perché all'appuntamento tra Lukaku e il gol si presenta anche il terzo incomodo Silvestri. Ancora sala VAR chiama Terra e Dionisi: Masina, anche lui tornato in campo dopo 5 mesi dalla rottura del crociato, vuole prendersi la scena ma entra in area troppo in anticipo. Rigore da ripetere e stavolta Lukaku non può sbagliare, altrimenti chissà quale sarebbe stata la reazione di Barella. Nessuna mossa né finte perché Big Rom al secondo tentativo non va per il sottile, palla di potenza in buca d'angolo, Silvestri si mette le mani nei dreads perché aveva di nuovo intuito il lato. L'Inter trova più campo perché l'Udinese aggredisce meno rispetto alle precedenti avversarie, tant'è che per far chiudere il primo tempo sull'1-1 serve un regalo dei nostri.