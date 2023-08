In vista del match di sabato 19 agosto contro il Monza, continua la preparazione dell’Inter agli ordini di Simone Inzaghi. In mattinata si sono allenati al Suning Training Centre. Sui propri canali ufficiali l’Inter ha pubblicato le foto dell’allenamento. Volti distesi e sorridenti ad “Appiano Gentile” soprattutto tra gli ultimi arrivati in casa nerazzurra come Carlos Augusto e Arnautovic.

In un post sui social ufficiali nerazzurri, alcuni scatti che documentano la seduta di allenamento di oggi.

Daniele Luongo