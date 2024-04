Meritato riposo per i campioni d’Italia. Come appurato da FcInterNews, Simone Inzaghi ha concesso due giorni e mezzo di riposo ai suoi calciatori, con la ripresa fissata per giovedì pomeriggio. L’obiettivo sarà quello di arrivare con tutta la rosa a disposizione per la partita contro il Torino. Per festeggiare in campo e poi per le vie della città le seconda stella.