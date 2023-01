Ieri l'Inter è rientrata a Milano da Riyadh, dopo le fatiche di coppa e il viaggio, Inzaghi ha giustamente concesso una giornata di riposo per tutti. Ci si ritroverà questa mattina ad Appiano (scrive oggi La Gazzetta dello Sport) per valutare le condizioni di tutti. Ma non ci sono particolari motivi di allarme, stanno tutti bene compresi i vari Barella, Dimarco e Calhanoglu, usciti anzitempo dal campo solo per crampi.