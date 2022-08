Che tra Alexis Sanchez e l'Inter tiri aria di addio non è di certo una novità. Anzi. La telenovela va ormai avanti da settimane e qualche spiraglio per la risoluzione consensuale del pesante accordo sembra adesso intravedersi. Sviluppi che non stanno passando inosservati nemmeno all'estero, lì dove tanti tifosi stanno prendendo d'assalto i social del cileno con un hashtag che raccoglie sempre più consensi: “#alexistoarsenal”. Un invito al classe '88 di far ritorno a Londra, lì dove tra il 2014 e il 2018 ha segnato 60 reti in 122 presenze. Al momento semplici fantasie di mercato, i Gunners sono orientati su altri profili, ma qualche supporter continua a sperare...