In occasione della 'Giornata nazionale del calcio', i calciatori dell'Olanda si sono allenati vestendo le maglie dei club amatoriali in cui cominciato a giocare. Un'iniziativa che ha visto protagonisti anche gli interisti Stefan de Vrij, con addosso il giallo del VV Spirit, e Denzel Dumfries, che ha mostrato con orgoglio l'Orange dello Smitshoek. "E' stato fantastico, era tutto molto colorato. Sono stato in tre club dilettantistici, il ricordo più bello è che vai in bicicletta al campo e giochi a calcio liberamente. Il bacio allo stemma? I miei compagni mi hanno detto che era un logo carino', ha chiosato scherzando il laterale nerazzurro.