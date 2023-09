E' disponibile sul sito del Settore Tecnico della FIGC la tesi redatta da Filippo Lorenzon, responsabile del Dipartimento di Football Analysis dell'Inter, risultato il migliore all’ultimo Master UEFA Pro, abilitandosi con il massimo dei voti. Il lavoro, dal titolo 'La definizione del modello prestativo tecnico-tattico in ambito europeo’, ha cercato di dare una propria metodologia per oggettivizzare e analizzare al meglio le ventinove partite che hanno definito la fase a eliminazione diretta (dagli ottavi alla finale) dell’ultima edizione della Champions League. Un lavoro minuzioso per scorporare le fasi e le transizioni del gioco, nel tentativo di dare infine una risposta sintetica sulle tempistiche che le squadre hanno a disposizione per ogni ‘evento’. E per completare il proprio lavoro, Lorenzon ha messo a confronto i dati emersi dalla sua analisi sulla Champions League con quelli della Serie A, per vedere se – effettivamente – “in Europa si giochi un calcio diverso”, come spesso viene ribadito.

QUI IL LINK PER LEGGERE LA TESI