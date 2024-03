Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Gianfranco Zola dà anche uno sguardo all'alta classifica con i nerazzurri di Inzaghi lanciatissimi verso il tricolore.

L’Inter è lanciata verso il 20o scudetto. Sarà un problema per le avversarie colmare il gap?

"Il gap, effettivamente, è notevole. L’Inter, in questa stagione, ha alzato l’asticella e non credo che abbia intenzione di abbassarla, nel senso che non venderà i pezzi migliori. Squadra ben organizzata, e anche la società è ad alti livelli. Toccherà alle altre, al Milan, alla Juventus, alla Roma, piuttosto alzare l’asticella".

A proposito di Juve, lei confermerebbe Allegri?

"Tocca alla società decidere. Uno può anche criticare Allegri, però stiamo parlando di un allenatore che è da tempo ai vertici. Non va dimenticato".

Il Milan ha le carte in regola per conquistare il secondo posto?

"Sì, è lì per merito. Ha buoni giocatori, in primis penso a Loftus-Cheek e Pulisic che vengono dal Chelsea. Può mantenere il secondo posto e poi penserà a rinforzarsi".

Sempre con Pioli in panchina?

"Non avrei dubbi, se fossi un dirigente rossonero. Pioli ha vinto uno scudetto guidando una squadra che non era né la favorita né la migliore. Non capisco le critiche che gli sono piovute addosso. Il Milan ha avuto un po’ di alti e bassi, ma è normale".