Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, ha commentato così la vittoria di ieri contro la Scozia ai microfoni di TVP Sport: "Ogni vittoria in Nazionale ha un sapore speciale, ma questa partita avrebbe dovuto essere diversa. Dovevamo solo iniziare il secondo tempo in modo diverso, segnare subito il terzo gol e sarebbe andato tutto meglio. Ma abbiamo dovuto lottare fino alla fine, la cosa più importante è che siamo riusciti a vincere". Zielinski, che ha giocato 82 minuti nell'insolita posizione per lui di regista a centrocampo, ha rivelato di avere chiesto la sostituzione per un problema fisico: "Ho avuto un leggero problema al tallone, quindi ho chiesto un cambio. Quando ho sentito cosa stava succedendo, ho detto all'allenatore: 'Fra cinque minuti cambiami'. Adesso va tutto bene, credo".

A proposito della nuova posizione in campo, ha aggiunto: "Sapevo già da tempo che sarebbe potuta accadere una cosa del genere. Il vice allenatore Sebastian Mila è venuto a Milano e mi ha chiesto se fossi stato pronto nel caso ci fosse stata quest'esigenza. Ho risposto che non c'erano problemi. Abbiamo molti ragazzi creativi a centrocampo. Oggi la nostra seconda linea era leggera e tecnica, ottima cosa. Non ho mai giocato in una formazione così creativa per la Nazionale. A volte abbiamo giocato con Sebek Szymański o Kacper Urbański, ma oggi il nostro centrocampo era il più creativo, il migliore tecnicamente e il più leggero. Sorrido quando ne parlo perché è divertente giocare con compagni così tecnici".

