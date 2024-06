C'era anche Javier Zanetti, vice-presidente dell'Inter, al torneo giovanile "La Liga Fc Futures" a Orlando, negli Stati Uniti. Intervistato da El Desmarque, Zanetti ha parlato delle sue sensazioni da papà. "E' un piacere essere qui. Vedere mio figlio e tanti bambini divertirsi. Il calcio ha il potere di unire. Il consiglio è quello di divertirsi".

"Quando ho iniziato i campi non erano così. Io giocavo tra terra e cemento - dice ancora Zanetti -. Ma ognuno vive le sue esperienze. Ai miei figli piace molto il calcio, questo sport ti trasmette valori fondamentali. Si soffre di più in tribuna che in campo, in campo scaricavi l'adrenalina. Ma come padre sono felice che mio figlio si diverta. Lui è centrocampista come lo ero io, un giocatore di posizione. Credo che un'esperienza contro grandi squadre lo farà crescere. Mi piace vederlo quando cerca di incoraggiare i compagni se sbagliano perché credo sia fondamentale".

Infine una parentesi sulla Coppa America. "E' importante, dobbiamo difendere il titolo. Sarà equilibrata. Spero che Lauti possa dare sempre quel che ha dato perché per noi è sempre molto positivo se fa una gran Copa America".