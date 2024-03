Christian Vieri "assolve" l'Inter dopo l'eliminazione dalla Champions League. "No, non è una delusione - dice a margine di un evento legato a Gillette -. L’Inter si è giocata la partita alla pari, ha avuto le sue occasioni, ha affrontato una squadra fortissima, quindi non la vedo come una delusione perché per me le sconfitte sono sempre un’occasione di crescita ed esperienza importante".

"La Juventus? Ha i giocatori per lottare e vincere lo scudetto. Quindi questo anno non ha giocato bene tante partite. La Juventus deve vincere e convincere", ha aggiunto nelle parole riportate da Sport Mediaset.

