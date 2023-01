La Juventus "deve giocare molto meglio perché "i calciatori non sanno mai cosa devono fare" e perché "vincere sempre 1-0 non porta da nessuna parte". Lo dice Christian Vieri , intercettato a margine della presentazione di PLB World, il nuovo enterteinment hub voluto dallo stesso Bobo e da Bernardo Corradi.

"Continuare a dire che l’importante è esclusivamente vincere mi sembra una cosa sbagliata, un tipo di comunicazione che poteva andare bene venti di anni fa - prosegue l'ex attaccante, come raccolto dal Corriere della Sera -. Quando la Juve ha vinto otto gare consecutive nessuno ha sottolineato l'assenza dei giocatori in infermeria. Ecco, non bisognerebbe farlo nemmeno adesso che ha perso contro il Napoli. Anche le altre squadre hanno avuto a che fare con infortuni importanti, penso soprattutto agli stop di Osimhen e Lukaku. Detto questo, Napoli, Inter e Milan giocano a calcio. La Juve no. Vorrei vederla giocare a pallone, tutto qui".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!