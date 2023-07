Raggiunto da La Gazzetta dello Sport alla 'Bobo Summer Cup', Christian Vieri viene interpellato anche per un giudizio sul mercato dell'Inter. Bobo parte dai numerosi addii: "Di chi si sentirà di più la mancanza? Del portiere, perché Onana è molto forte. Ma anche di Brozovic in mezzo al campo e pure davanti, perché sono andati via due grandi attaccanti come Dzeko e Lukaku. All'Inter manca un grande centravanti, vediamo cosa succede. Thuram? È un giovane interessante, bisognerà aspettarlo. Farà parte della rosa, ma serve l'attaccante che inizi la stagione. Thuram può entrare sempre, ma se l'Inter vuole lottare per la Champions e lo scudetto deve prendere un altro attaccante e credo che lo farà".

Tra i nomi fatti per rimpiazzare Romelu Lukaku ci sono anche quelli di Medhi Taremi e Alvaro Morata: "Ci vuole un giocatore forte e d'esperienza perché giocare a San Siro con la maglia dell'Inter è pesante - sottolinea Vieri -. Thuram è giovane, uno di esperienza ci vuole. Il comportamento di Lukaku e l'interesse della Juve? Io non giudico mai, ognuno fa quello che gli pare. Io so quello che scrivete voi: è sparito 15 giorni, prima voleva andare alla Juve e poi voleva tornare all'Inter. Non giudico mai, deve decidere la società cosa fare. Se è vero che è sparito 15 giorni perché parlava con la Juve, da quello che ho letto la società ha chiuso le porte. Vlahovic è giovane e forte: la Juve non ha bisogno di questo o quell'attaccante, la Juve ha bisogno di giocar meglio a calcio. Perché se poi va via Vlahovic e arriva Lukaku siamo sempre alle stesse, non cambia niente. Mi aspetto dei grandi miglioramenti perché nei due anni con Allegri non ha fatto bene. Più che i nomi, mi aspetto di vedere la Juve giocare meglio. Al mondo c'è solo un giocatore che se c'è o non c'è si sente, ed è l'argentino andato a Miami (Lionel Messi, ndr). Gli altri non li vedi nemmeno, non li senti. Sono solo cazzate quelle che dicono gli altri".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!