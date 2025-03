Una risata di gusto in risposta alla richiesta "Compraci Nico Paz". Così il vice president dell'Inter, Javier Zanetti, ha reagito alla curiosa richiesta di un tifoso prima di entrare nel locale che ospiterà il tradizionale pranzo UEFA con la dirigenza del Feyenoord, in centro a Milano. Ovviamente, Pupi non ha negato autografi e selfie alla gente che attendeva in strada il suo arrivo, come sempre disponibile.

Poco dopo lo stesso nome è stato fatto anche a Beppe Marotta, che però rispetto a Zanetti non ha reagito in alcun modo.

A seguire le immagini.