Una maglia autografata e un video ricordo. Questo il regalo pensato dai ragazzi dell'Inter Primavera per congedarsi nel migliore dei modi da Cristian Chivu, che ha chiuso il suo ciclo nel Settore giovanile nerazzurro dopo la semifinale scudetto persa contro il Sassuolo. "Il più bel ricordo che mi lega al mister è stato lo scudetto di due anni fa, siamo riusciti a portare la Coppa qua a Milano, è stato un bel momento da condividere insieme", ha raccontato Enoch Owusu. "E' riuscito subito a farci capire che impronta avrebbe voluto dare al gruppo", ha aggiunto Thomas Berenbruch. "E' stato veramente più di un allenatore", il saluto del capitano Aleksandar Stankovic. Daniele Quieto, invece, sottolinea gli insegnamenti ricevuti dal romeno: "Mi ha dato molti consigli sul fatto di non mollare mai". Infine, Matteo Cocchi ha ricordato un episodio in particolare, il rigore sbagliato che è costato l'eliminazione dalla Youth League: "E' venuto l' a rassicurarmi, grazie a lui quel momento è passato più velocemente".

