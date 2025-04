Appare al momento non percorribile l'ipotesi di un ritorno all'Inter di Stefano Vecchi, che qualche media nelle scorse ore ha indicato come tecnico designato della futura Under 23 nerazzurra che dovrebbe vedere la luce nella Serie C 2025-26. "Io ho un altro anno di contratto con il Vicenza, non è possibile che io abbia un accordo con l'Inter. E sono sicuro che, se vinciamo il campionato, almeno da parte mia, non ci sono dubbi sul futuro. Abbiamo solo un grande obiettivo: giocare con il Lane in Serie B, il resto conta poco", ha spiegato il tecnico bergamasco parlando in conferenza stampa prima dell'ultima gara del torneo contro il Trento.

Per la cronaca, in questo momento il Vicenza è secondo in classifica, a -2 dal Padova capolista, impegnato sul campo del Lumezzane.

