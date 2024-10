Inevitabile che anche nel giorno di Inter-Stella Rossa l'argomento più caldo in casa nerazzurra sia la situazione con la Curva Nord emersa in queste ultime ore. E in tal senso, recandosi nel locale in centro a Milano per il tradizionale pranzo UEFA, la dirigenza ha preferito evitare di commentare. Il vice presidente Javier Zanetti è arrivato scuro in volto e rispetto al solito non ha aperto bocca, tirando dritto verso il punto di ritrovo.

Il presidente Beppe Marotta invece, a domanda se la società è tranquilla, ha replicato con un rapido "Sicuramente sì" per poi entrare nel locale.

A seguire le immagini.