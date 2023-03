Senza Milan Skriniar e Joquin Correa, l'Inter è partita attorno alle 16.10 dalla stazione dei treni di Rho Fiera in direzione La Spezia, dove domani sera (ore 20.45) è in programma la gara del 'Picco' che apre la 26esima giornata di campionato. In gruppo anche i giovani Mattia Zanotti, che con il Lecce ha fatto il suo esordio stagionale, e Valentin Carboni.

