L'amichevole tra Inter e Gzira United è stata l'occasione giusta anche per una dimostrazione del grande lato umano di Milan Skriniar. Come testimoniato da un video pubblicato su TikTok da AnimaNerazzurra - e riproposto su Twitter da InterHub - il centrale slovacco, che doveva essere capitano dopo l'uscita da campo di Samir Handanovic, ha invece insistito per stringere la fascia intorno al braccio di Alex Cordaz. Un gesto che non è passato inosservato al pubblico del Tony Bezzina di Paola, pronto a rimarcarlo con un applauso.