Matteo Darmian, difensore dell’Inter, è tra i protagonisti del Premio ‘Amico dei Bambini’ di Milano. Arrivato sul palco della premiazione, il giocatore nerazzurro, che riceve il riconoscimento come calciatore professionista, torna brevemente sulla partita di domenica contro la Juventus prima di ricevere il premio da un ragazzo dell'Aldini: “Grazie per l’invito, quando si tratta di bambini è sempre un piacere. Al di là del risultato, penso che domenica sia stato un bello spot per tutto il calcio italiano. Noi siamo chiamati a dare il buon esempio a questi ragazzi che ambiscono ad arrivare a palcoscenici importanti. Anche io sono passato dalla loro età, ho sempre cercato di divertirmi coltivando un sogno che è diventato realtà”.

