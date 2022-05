La promozione in Eredivisie, ottenuta dopo un'astinenza durata ben 14 anni, non è che il culmine del progetto triennale inaugurato dal Volendam nel 2019. Lo sottolinea il direttore tecnico del club olandese Jasper van Leeuwen. Che evidenzia come anche in futuro l'idea è quella di essere un laboratorio per la crescita di giovani talenti: "Vogliamo anche preparare i talenti per i prossimi anni per diventare finanziariamente più sani. Se non li hai pronti, il calciomercato diventerà una specie di campo di battaglia ogni anno: i tuoi migliori giocatori ti vengono tolti, mentre tu stesso hai bisogno di nuovi giocatori che non ci sono. Questo è ciò che intendiamo per sostenibile. In questo senso, il tempismo gioca dalla nostra parte, ma non dobbiamo commettere errori: è una grande sfida", spiega a ESPN.