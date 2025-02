Era nell'aria è adesso è ufficiale: l'Inter, infatti, comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento pluriennale del contratto di Matteo Spinaccè, stellina della formazione Under 20 di Andrea Zanchetta, che fima così il suo primo contratto da professionista legando il suo futuro ai nerazzurri. Dopo Giacomo De Pieri e Matteo Lavelli, un altro tassello importante del settore giovanile prolunga il proprio matrimonio con i nerazzurri, con un occhio presumibilmente anche alla formazione Under 23 in fase di costruzione e che, se tutti gli incastri dovessero entrare al proprio posto, dovrebbe fare il suo debutto nella prossima Serie C.

Spinaccè ottiene questo premio importante qualche giorno dopo aver vissuto una delle giornate più importanti della sua esperienza all'Inter, con la doppietta rifilata nel 3-1 al Lille con la quale ha trascinato i nerazzurri agli ottavi di finale di Youth League. In questa stagione, Spinaccè, 19 anni a luglio, ha totalizzato 23 presenze con la maglia dell'Inter mettendo a segno sette gol.

