"Una stagione in nerazzurro e la conquista dello Scudetto della Stella: Juan Cuadrado e l’Inter si salutano". Così il club meneghino congeda il classe '88 all'indomani dalla scadenza del suo contratto. "L’esterno colombiano, arrivato nell’estate del 2023, ha collezionato 12 presenze complessive: 10 in campionato e 2 in Champions League - si legge su Inter.it.

A Cuadrado, campione d’Italia in nerazzurro e vincitore della Supercoppa Italiana, vanno i saluti e i ringraziamenti di tutta la Famiglia interista.

Grazie, Juan!".

Una stagione, due , e i tuoi

Gracias, Juan🇨🇴 ⭐⭐#ForzaInter — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 1, 2024

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!