"L'Inter? Credo che in questo momento non è una domanda opportuna. Quella trattativa appartiene al passato, sono un giocatore del Benfica ora e ne sono felice". Lo ha detto Trubin, intervistato da Sportitalia a margine di Slovacchia-Ucraina, in riferimento ai rumors di mercato relativi alla passata finestra estiva di calciomercato. L'ex Shakhtar è stato seguito dall'Inter nella corsa per il dopo Onana.