Tanti spunti di mercato nell'intervista concessa da Francesco Totti a Sky Sport. Si parte dalla notizia al limite del fantascientifico di Cristiano Ronaldo alla Roma: "Non ci ho mai creduto perché conosco la realtà attuale. Se fosse vero, ben venga: tutti i romanisti sarebbero entusiasti", dice il Pupone. Prima di dire la sua sulla strana situazione che si è creata attorno a Paulo Dybala, ancora senza squadra: "Lui in giallorosso era possibile, molto, poi sono successe altre cose ed è svanito. Ora andrà altrove, non so dove. Io ci speravo venisse alla Roma, c'è stata una chiacchierata dove non so cosa si siano detti".