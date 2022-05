Torna ad incombere la minaccia del settlement agreement sull'Inter. Questo, almeno, è quanto evince Calcioefinanza.it dalla lettura dei documenti legati ai primi nove mesi dell’esercizio 2021/22 di Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi media e sponsor della società nerazzurra. Tra le altre cose, infatti, il club nerazzurro fa notare che lo scorso mese di febbraio la UEFA ha aperto un procedimento nei confronti del club "a causa del disavanzo di pareggio che abbiamo registrato nel periodo di monitoraggio che copre i periodi di riferimento 2018, 2019, 2020 e 2021 – si legge nei documenti – . Un disavanzo di pareggio è previsto anche per il periodo di riferimento che termina a giugno 2022 e già comunicato alla UEFA. Secondo le nostre evidenze, la stessa situazione vale per un certo numero di altri club in Italia e in Europa che hanno registrato un deficit di pareggio FFP misurato secondo le regole attuali".