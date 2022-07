I colleghi della Gazzetta dello Sport hanno approfondito il tema della possibile alternanza in porta in casa Inter tra André Onana e Samir Handanovic attraverso l'esperienza di Francesco Toldo, esperto in materia essendosi trovato nella stessa situazione con Julio Cesar. "Non mi permetto di dare consigli. Conosco poco Onana e la situazione all’interno dello spogliatoio. La parola chiave però è ‘correttezza’ - sottolinea l'eroe della semifinale di Euro 2000 -. Samir e André devono aiutarsi a vicenda, l’allenatore farà le sue valutazioni e le comunicherà agli interessati. Adoro Mourinho perché parla chiaro e in faccia. Mancini, quando iniziò a preferirmi Julio Cesar, lo fu molto meno. Non dimentichiamoci che le vittorie arrivano se hai uomini veri, ancor prima che calciatori. Pensi a un Cruz, che avrebbe potuto fare il titolare ovunque e invece si è sacrificato per l’Inter".

Chi pensa che sarà titolare a inizio stagione tra Handanovic e Onana?

"La storia parla chiaro. Il numero uno è Samir, ma durante una stagione che sarà lunga e anomala causa Mondiale invernale bisognerà trovare i momenti giusti per inserire Onana. Anche nella prospettiva di averlo titolare l’annata successiva".

A proposito di momenti giusti, cosa pensa della gestione di Radu nell’ultima stagione?

"Non mi è piaciuta. A prescindere dalle premesse, un portiere giovane non può giocare così poco".