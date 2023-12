Raggiunto dai microfoni di Canal+, Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, è tornato a parlare della sua scelta di quest'estate, quando ha deciso di approdare in Italia nonostante le lusinghe del Paris Saint-Germain: "Kylian Mbappé sa benissimo perché non sono venuto al PSG", afferma con un sorriso, aggiungendo poi: "Non ho mai chiesto garanzie sui minuti di gioco, si va in una squadra cercando sempre di affermarsi. Ma è una questione di sentimento. L'Inter ha sempre visto in me un numero nove, quindi è stata una scelta chiara. Se questo rappresenta un problema per me per il mio posto nella squadra francese? No, assolutamente, gli altri tre sono tutti e tre al PSG ma è non è un handicap per me".

Inter dove ha trovato un compagno di reparto perfetto in Lautaro Martinez: "Lavoriamo bene insieme, è un giocatore fantastico con una finalizzazione incredibile, non è troppo complicato giocare con lui". Ma cosa significa per Thuram giocare nell'Inter? "Quando indosso la maglia prima della partita, conosco i giocatori che hanno giocato per questo club e so cosa si aspettano i tifosi da noi, che è una pressione extra ma una pressione positiva. La mia carriera è migliorata grazie a questo. Grazie a mio padre sono riuscito a trasformare velocemente tutto questo in qualcosa di positivo, è una fase nuova, sono qui per crescere e giocare partite importanti. Credo di essere arrivato ad un'età 'matura' in questa squadra. Prima mi mancava rispetto per i club in cui giocavo, ma quando indossi la maglia dell'Inter sai che qui c'è la mentalità di una squadra che non molla mai fino alla fine, che si adatta molto bene al mio gioco". Il prossimo passo è guadagnarsi la Nazionale in pianta stabile: "Ho fatto buone prestazioni con l'Inter e vorrei ripeterle lì. Abbiamo tanti buoni giocatori, sia in Nazionale che fuori; siamo fortunati ad essere francesi".

