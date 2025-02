"Non penso sia difficile integrarsi in una squadra che ha appena fatto una finale di Champions". Lo ha detto Marcus Thuram, parlando a Cronache di Spogliatoio del suo inserimento nel mondo Inter ormai due stagioni fa. "

"Prima del mio arrivo in Italia, l'Inter non aveva vinto lo scudetto, ma quando vedi da fuori la rosa che ha e il gioco che fa puoi dire sia la squadra più forte d'Italia - ha aggiunto il francese -. Penso che si debba essere stupidi a non riuscire a giocare con questi compagni. Io sono uno semplice: arrivo, rido e voglio solo giocare a calcio. Non chiedo tante cose. Ma, se capisci un minimo calcio, ti accorgi che giocare con questi giocatori non è difficile".

