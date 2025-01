Alla vigilia della finalissima di Supercoppa italiana che domani a Riad metterà di fronte Inter e Milan, la Lega Serie A ha realizzato un'intervista doppia con Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu. Ecco le loro dichiarazioni (qui il video completo):

Il vostro sogno da bambino e il sogno adesso.

T: "Giocare con Hakan Calhanoglu".

C: "Il mio con Thuram".

T: "Ma io non ero nato".

C: "A parte gli scherzi, il mio sogno è vincere la Champions".

T: "Vincere tutti i trofei che posso vincere".

La persona più importante per la vostra carriera?

C: "Mio padre".

T: "Mio padre".

Un consiglio che dareste a un ragazzo per arrivare in alto nel calcio.

T: "Di cambiare idolo (ride, ndr). Di amare il calcio".

C: "Di ascoltare i genitori e di credere in quello che fanno. Serve soprattutto la disciplina".

Come gestite la pressione?

T: "Io dormo".

C: "Io non sento lo stress, cerco di stare rilassato".

Il giocatore che viene più ripreso da Inzaghi?

T: "Ogni settimana cambia, in questa Denzel".

Cosa daresti a Calhanoglu per farti battere un rigore?

T: "Niente, non si cambia".

Un pregio che rubereste all'altro?

T: "La sua playlist".

C: "Il suo mood".

Con quanti gol chiude Calhanoglu e con quanti Thuram?

C: "Venticinque".

T: "Dieci. Io venticinque? Mi hai messo tanta pressione (rivolgendosi al compagno di squadra, ndr".

