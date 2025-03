Intervenuto al termine della vittoria della Nazionale iraniana sugli Emirati Arabi, gara alla quale non ha preso parte, Mehdi Taremi si è congratulato con la sua Nazionale per il risultato ottenuto in questo match valido per le Qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026. L'attaccante nerazzurro, parlando ai media presenti in zona mista, ha spiegato anche le motivazioni della sua assenza nel match di oggi: "Purtroppo lotto da mesi con un infortunio e non ho potuto giocare questa partita, per scelta dello staff tecnico" ha spiegato il 99 di Inzaghi che proprio sull'Inter e sul suo futuro ha aggiunto: "​​In questo momento devo curare il mio infortunio per poter aiutare l'Inter. Fortunatamente lo staff tecnico dell'Inter mi sostiene e ne sono molto contento, la mia unica preoccupazione è restare nel calcio europeo. Non penso ad un ritorno in Asia".

"La nostra qualificazione al Mondiale è ormai quasi certa, ma penso che dobbiamo migliorare la situazione in termini di struttura della squadra - ha continuato a proposito della sua Nazionale -. Ciò che ho visto oggi dalla panchina è diverso, alcuni giocatori non hanno esperienza nei tornei mondiali".

Sulla presenza del Presidente iraniano allo stadio:

"Siamo molto felici della presenza del Presidente del nostro Paese allo stadio e spero che questa vittoria abbia portato gioia nei cuori della gente".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!