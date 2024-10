Nel corso del suo intervento odierno per TMW Radio, l'ex ds della Lazio Igli Tare ha parlato ampiamente anche di Simone Inzaghi, lanciato dai biancocelesti prima di diventare allenatore e faro dell'Inter: "Dove è cresciuto di più? Sulla sua personalità. Il primo anno è stato molto difficile, anche se ha vinto due trofei. Non si fidava molto sulla sua tenuta a livello internazionale, l'arrivo in finale di Champions è stato il momento più alto della sua consapevolezza e lì è partito un nuovo Inzaghi. Sa di essere un allenatore di altissimo livello. È migliorato nella gestione della rosa e nella comunicazione. Lo ritengo tra i 2-3 allenatori più forti del mondo insieme a Carlo Ancelotti e Pep Guardiola".

La vicenda ultras può incidere in casa Inter?

"Conosco Inzaghi, è una persona pulita, non credo che questa vicenda possa incidere. L'Inter è la squadra da battere, è la più forte. Ha pressione così ma è una pressione guadagnata, perché negli anni ha creato un team vincente. Può arrivare anche lontano in Champions".

Quanto c'è rimasto male Inzaghi delle parole di Spalletti?

"Penso che Spalletti non abbia detto nulla contro Inzaghi, non voleva attaccare. Sono state mal interpretate".

