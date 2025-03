Intervistato da Radio Corriere dell'Umbria, l'ex arbitro Paolo Tagliavento ha rievocato il gesto delle manette di José Mourinho fatto durante un Inter-Sampdoria del 21 febbraio 2010 in cui furono espulsi ben due giocatori nerazzurri nel primo tempo: "Non mi ero accorto del gesto delle manette, altrimenti non sarebbe stato un problema per me espellerne un quarto - il ricordo -. Quella fu una partita arbitrata in maniera perfetta, questa cosa è stata riconosciuta anche dai quotidiani. Mourinho, oltre a essere un gran allenatore, era un grandissimo comunicatore. Era un'Inter difficilissima da arbitrare, si faticava tantissimo nella gestione della pressione che ti facevano i calciatori, nella pressione della comunicazione pre e post gara. Mourinho, bravissimo nel suo lavoro, creava un ambiente estremamente difficile. C'era un clima impressionante, in quelle partita lì abbiamo preso delle decisioni un impopolari, ma tutte estremamente corrette".