Si parte con il botto nel 2025 nerazzurro. La Supercoppa contro l'Atalanta in programma giovedì sera è solo un piccolo antipasto, seppur molto pregiato e valoroso, di un calendario che in campionato proporrà un trittico da punteggio pieno. Venezia, poi Bologna ed Empoli: tre appuntamenti che la formazione di Simone Inzaghi non vuole sbagliare in alcun modo per continuare a stare nei piani altissimi e, perché no, tentare un abbozzo di fuga. Gennaio poi vedrà il Biscione protagonista in Champions: la trasferta a Praga contro lo Sparta e la gara che chiude il percorso della prima fase di campionato contro il Monaco. Un mese ricco di impegni da non sottovalutare: la tensione resta alta.