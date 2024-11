Pronunciato l'addio alla panchina della Nazionale inglese, Gareth Southgate è entrato a far parte del 'team' di osservatori UEFA. L'ex ct dell'Inghilterra, impegnato ieri insieme all'unità di analisi del massimo organo calcistico europeo, ha commentato la partita giocata ieri a San Siro tra Inter e Arsenal, analizzando così la prestazione della squadra di Inzaghi: "Entrambi gli attaccanti hanno lavorato molto bene per la squadra". Southgate ha anche elogiato il lavoro di Benjamin Pavard e Yann Bisseck nell'uscire dalla propria linea difensiva per seguire Mikel Merino e Leandro Trossard: "Bisseck a tutto campo su Trossard è stata la chiave del match" ha detto prima di lodare Hakan Calhanoglu.

Sul centrocampista turco:

"Ha sempre cercato di entrare sulla palla e far progredire il gioco con passaggi di rottura. E ha avuto sangue freddo per segnare la il rigore vincente".

Sul lavoro dei centrocampisti dell'Inter:

"La difesa degli esterni dell'Inter è stata eccellente. Ha contribuito ad annullare la più grande minaccia dell'Arsenal. La loro formazione consente a Inzaghi di avere molti uomini in area per proteggersi dai cross e hanno respinto un sacco di palle negli ultimi 20 minuti".

