La sensazione è che la vittoria contro il Torino vi abbia sbloccato. Avete bisogno di una controprova? "Speriamo di sì, contro il Torino non è mai facile perché non ti fa giocare bene. Siamo contenti che l’abbiamo vinta, spero che ci possa dare qualcosa in più per domani perché è molto importante".

Dopo la conferenza stampa, Milan Skriniar si sofferma anche ai microfoni di Sky Sport per analizzare la sfida contro il Viktoria Plzen: "Sicuramente è una squadra molto fisica, li abbiano analizzati e ho qui qualche compagno della Nazionale - dice lo slovacco -. Giocano con palle lunghe e difendono bene, dobbiamo stare attenti a non prendere ripartenze e giocare il nostro calcio, anche se nelle ultime partite non ci è andata molto bene. Dobbiamo riprendere quello".

Serve un’impresa per superare il girone?

"Sì, quest’anno il girone è più forte dell’anno scorso. Abbiamo perso la prima in casa e vogliamo riprendere i tre punti di domani e poi giocarcela contro il Barcellona e nelle altre partite che mancano. Domani dobbiamo assolutamente vincere perché vogliamo essere competitivi in questo girone".

Hai finito il rodaggio? Stai tornando in condizione?

"Io cerco sempre di dare il massimo per la mia squadra, come è stato in passato sarà sempre così. Avevo un infortunio, ma non cerco scuse e voglio tornare ai livelli in cui ero. Cerco sempre di dare il massimo".

Alla fine sei rimasto. La ciliegina sarà il rinnovo?

"Come ho detto io non voglio parlare del mio futuro, quando ci saranno novità lo saprete da me. Per questo c’è ancora molto tempo".