Chi meglio di Aurelio Andreazzoli può parlare di Kristjan Asllani? Lui che l'ha lanciato in Serie A lo scorso anno a Empoli ne parla alla Gazzetta dello Sport.

Andreazzoli, lei si aspettava che Asllani giocasse di più con i nerazzurri?

"No. Le dico di più: assolutamente no. Deve fare il suo percorso di crescita: è arrivato all’Inter, eh? Non è mica andato a giocare nella squadra del paese. E Inzaghi ha fatto bene, l’ha usato come meglio credeva: davanti Asllani ha Marcelo Brozovic, dico Brozovic: non c’è bisogno che spieghi io di che giocatore stiamo parlando. E non solo Brozovic, se guardiamo bene".