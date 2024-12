"L'Atalanta in testa alla classifica mi dà una gioia immensa: è la dimostrazione che si può raggiungere il successo anche se non si ha il budget economico dei grandi club. Contano le idee, volete mettervelo in testa?". Così Arrigo Sacchi, nel presentare per la Gazzetta dello Sport il big match tra la Dea e la Lazio, in programma domani all'Olimpico di Roma.

Dopo gli elogi alla squadra di Gian Piero Gasperini, l'ex tecnico del Milan ha speso parole al miele anche per Marco Baroni: "Ha preso una batosta in casa contro l'Inter, ma si è subito rialzato: significa che non mancano i valori morali".