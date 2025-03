"Un altro scivolone del Milan, e adesso la rincorsa alla zona Champions diventa quasi impossibile. Il pubblico rossonero ha fischiato parecchio, dimostrando tutta la sua insoddisfazione per una stagione che finora è stata insufficiente". Così Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport.

Spazio anche per la lotta scudetto che al momento coinvolge Inter, Napoli e Atalanta. "L’Atalanta ha perso un’occasione importante per accorciare le distanze, e questo mi dispiace, ma si tratta di incidenti di percorso che possono capitare soprattutto a una squadra che non è abituata a combattere al vertice - si legge -. Inter e Napoli hanno un margine di vantaggio che non consente loro passi falsi. La sfida del Maradona ha detto che la squadra di Conte, dopo un periodo piuttosto difficile, si è ripreso e ha ritrovato quello spirito e quella voglia di aggredire che, in precedenza, anche a causa di un calo atletico, erano mancati. L’Inter, invece, non mi è sembrata brillante come in altre occasioni. Passata in vantaggio, ha pensato soltanto a proteggersi. Non escludo che sulla prestazione dei nerazzurri abbia influito anche l’impegno infrasettimanale contro la Lazio in Coppa Italia, ma a questo sovraccarico di partite la squadra di Inzaghi deve abituarsi in fretta. È quella che ha l’organico più completo, e questo lo si ripete da tempo, però è l’unica ad essere rimasta in corsa sui tre fronti: campionato, Coppa Italia e Champions League. Bisognerà gestire con accortezza le energie, fare le rotazioni necessarie, stare attenti ai cali di tensione che ci possono sempre essere in primavera. Inzaghi e la società hanno il compito di vigilare con attenzione. Fondamentale che i nerazzurri ritrovino quella voglia di dominare il campo che li ha caratterizzati (anche se non sempre) nella prima parte della stagione".