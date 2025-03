"Lezione di calcio. Questa è la definizione corretta per descrivere la vittoria dell’Atalanta in casa della Juve". Così Arrigo Sacchi, sulla Gazzetta dello Sport, commenta il successo dei bergamaschi a Torino.

"La vittoria dell’Atalanta, a mio avviso, elimina la Juve dalla corsa scudetto che, a questo punto, si riduce a un triello: Inter, Napoli e, appunto i bergamaschi. La Juve, adesso, dovrà fare attenzione e difendere con i denti il quarto posto - spiega l'ex c.t. azzurro -. L’Inter ha sofferto non poco contro il Monza, e questo francamente non me lo aspettavo. Dopo l’ottima prova in Champions League, però, bisogna sempre mettere in conto il dispendio di energie, fisiche e psicologiche, e un leggero calo può essere naturale. In ogni caso la rimonta dei nerazzurri dimostra uno spirito di reazione non comune: quando vai sotto per 2-0 davanti alla tua gente, anche se stai giocando contro l’ultima in classifica, non è mai semplice rialzarsi e costruire la risalita. La squadra di Simone Inzaghi ha valori tecnici e atletici, ha elementi di notevole esperienza e carisma, e questo l’ho sempre sostenuto, ma ha anche forti doti morali. È per questo motivo che ritengo l’Inter pronta per tentare l’impresa di conquistare lo scudetto, la Champions League e la Coppa Italia".

"Non sto dicendo che sarà una passeggiata, tutt’altro , però è in corsa e ha le qualità per poter affrontare la sfida. Si tratta di dosare le forze con saggezza e raziocinio, perché non si può, anche se si dovrebbe, andare sempre a mille all’ora. Dell’Inter mi impressionano la personalità, l’esperienza, la solidità di tutti i reparti e la capacità di costruire una manovra in velocità e sfruttando tutta l’ampiezza del campo. Partono a destra e finiscono a sinistra, i nerazzurri, con una facilità incredibile: si vede che dietro c’è un lavoro certosino, meticoloso. E qui i complimenti vanno fatti a Simone Inzaghi", scrive Sacchi.

