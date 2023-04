"Siamo ai giorni del giudizio : dentro o fuori. Ormai non ci si può più nascondere, non ci sono alibi: quello che si ha nei muscoli, e soprattutto nella testa (che nel calcio conta molto di più dei piedi), bisogna metterlo in campo, trasformarlo in energia positiva. C’è da raggiungere la semifinale di Champions League . Per arrivarci si deve essere preparati nel fisico e nel morale: soltanto così si potrà affrontare il duello". Lo scrive Arrigo Sacchi oggi sulla Gazzetta dello Sport a poche ora dall'inizio della due giorni di Champions.

Sui nerazzurri: "Inter-Benfica, per me, è una specie di mistero. L’Inter è una bella donna che non sai mai che cosa vuole e, di conseguenza, tu non sai mai che cosa attenderti - sottolinea l'ex c.t. certamente non con la più memorabile delle metafore -. Può fare tutto e il contrario di tutto e lo ha dimostrato nello spazio di pochi giorni: bravissimi i nerazzurri a Lisbona, deludenti in campionato a San Siro contro il Monza. Ora, è vero che bisogna tenere conto del risultato dell’andata e che il 2-0 è un ottimo punteggio, e che bisogna pure considerare che anche il Benfica non è in un grande momento di forma. Alla lunga non credo che i portoghesi possano recuperare lo svantaggio e qualificarsi. Però attenzione, perché è una squadra nata per indietreggiare e per ripartire. Ecco, se fai avvicinare troppo i giocatori del Benfica all’area di rigore, rischi grosso perché ci sono elementi bravi e in grado di metterti in difficoltà".

