Karl-Heinz Rummenigge, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche della Champions League e del possibile percorso dell'Inter vicecampione d'Europa.

Manchester City e Real Madrid sembrano avere la marcia in più. Ma l’Inter può inserirsi nella lotta per la Champions?

"Penso di sì, perché già l’anno scorso era andata in finale e io c’ero, ho visto che quasi poteva farcela. L’Inter è riuscita a costruire una squadra buona, con un allenatore che all’inizio non aveva grande credibilità. Invece ha un rapporto che funziona molto bene con la squadra".

Cosa le piace dell’Inter?

"Come si presenta. Va in campo convinta di vincere e vince. Per lo scudetto sembra fatta, è una squadra costruita bene, con grande intelligenza dal lato finanziario dal mio amico Marotta, e tutto funziona. Inzaghi forse è stato sottovalutato fino all’anno scorso e poi ha dimostrato le sue qualità. L’Atletico è difficile da affrontare, ti distrugge la volontà e il piacere di giocare a pallone, invece l’Inter ha vinto meritatamente e sono convinto che passerà il turno".