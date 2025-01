È stata convocata per le ore 11 di giovedì 30 gennaio la riunione del Consiglio Federale. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione del verbale della riunione dello scorso 20 dicembre e alle comunicazioni del presidente, c'è anche la "partecipazione di seconde squadre di società di Serie A al campionato di Serie C 2025/2026". Un tema che riguarda anche l'Inter: il club nerazzurro, come noto, sta infatti lavorando sull'Under 23 del futuro e osserva interessata la situazione.

Di seguito tutti i punti che verranno trattati alla fine del mese: informativa del segretario generale; partecipazione di seconde squadre di società di Serie A al campionato di Serie C 2025/2026: provvedimenti conseguenti; procedure, criteri e termini per l’eventuale riammissione ai campionati di Serie A e Serie B 2025/2026: provvedimenti conseguenti; procedure, criteri e termini per l’eventuale riammissione al campionato di Serie C 2025/2026 ex art. 49, comma 4 bis, delle NOIF: provvedimenti conseguenti; regolamento LND ex art.49, comma 1, lett. C), delle NOIF: provvedimenti conseguenti; procedure, criteri e termini per gli eventuali ripescaggi nei campionati professionistici 2025/2026: provvedimenti conseguenti; approvazione Budget 2025; modifiche regolamentari; nomine di competenza; ratifica delle delibere di urgenza del presidente federale; varie ed eventuali.

