Protagonista dell'ultima puntata di 'Croquetas', in onda su DAZN, Andrea Ranocchia ha raccontato che tipo di persona è Luciano Spalletti nella quotidianità, lontano dalle telecamere: "Si faceva voler bene, poi ha un modo di parlare che ti ammalia - le parole dell'ex difensore che ha avuto Lucio come allenatore per due stagioni all'Inter - Quando organizzavamo una cena tra giocatori, lo chiamavamo per farci pagare il conto e lui lo pagava. E' una persona piacevole, poi a livello calcistico ha concetti, ha esperienza, infatti lo sta dimostrando al Napoli in maniera incredibile".