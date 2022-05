Edizione speciale del Matchday Programme dell'Inter dedicata alla Coppa Italia: con in primo piano i ricordi di chi, undici anni fa, era sul prato dello stadio Olimpico ad alzare l'ultimo trofeo nazionale vinto dai nerazzurri. Andrea Ranocchia, colonna del gruppo interista, racconta le emozioni vissute in quella serata felice: "Quello fu il mio primo trofeo con i nerazzurri, ho dei ricordi bellissimi della finale contro il Palermo. C'era tanta emozione, condividevo il campo coi campioni del Triplete e la gioia al fischio finale era fortissima. Fin da quando ero bambino, è sempre stato un sogno giocare per una squadra importante come l'Inter e indossare questa maglia per anni è un onore".