La bella vittoria di ieri dell’Inter contro il Barcellona in Champions League vale ben più dei semplici tre punti in classifica del girone C. Come spiega Calcio e Finanza il successo di ieri contro i catalani dà una spinta ai ricavi dei nerazzurri nella competizione che, "considerando la multa per il Fair Play Finanziario che sarà detratta dagli introiti UEFA hanno già raggiunto quota 42 milioni e sono sicuramente destinati a crescere - si legge - e in secondo luogo hanno un impatto sul ranking UEFA". Il club meneghino ha chiuso la scorsa stagione con un 23esimo posto nel ranking, posizione che i nerazzurri hanno già abbandonato. Il balzo rispetto allo scorso anno è di dieci posizioni e ad oggi l’Inter è momentaneamente posizionata al 13esimo posto, immediatamente dopo la Roma, attualmente dodicesima. Elemento cruciale per il club di Viale della Liberazione che potrebbe ambire a conquistare la seconda fascia per la composizione della fase a gironi della prossima Champions, a patto che si qualifichi per il torneo, conquistando almeno al quarto posto in Serie A. "Il 13esimo posto non certifica la seconda fascia al 100%, ma offre grandi possibilità - spiega il sito specializzato in finanza calcistica.