Il cambio casacca di Romelu Lukaku, che ha deciso di rimettersi la maglia dell'Inter dopo aver indossato con poca fortuna quella del Chelsea, non può che far piacere al ct del Belgio, Roberto Martinez, che conta di poter avere la miglior versione del suo centravanti a Qatar 2022: "Romelu è un calciatore che gioca con il cuore, ha bisogno di amore per far bene - le parole dello spagnolo a Het Laatste Nieuws -. Al Chelsea non sentiva nessuna connessione con l'ambiente, è stato difficile per lui entrare in uno spogliatoio che aveva appena vinto la Champions League. Ora sorride, lo vedo davvero felice: è in queste condizioni che viene fuori il miglior calcio di Romelu".