In occasione della partita di domani contro la Slovenia, la Nazionale austriaca scenderà in campo con una divisa speciale, realizzata da Puma per celebrare i 50 anni della partnership tra la Federcalcio locale e l'azienda tedesca di abbigliamento sportivo. Una maglia realizzata in 1974 esemplari, con base nera e strisce sottili bianche, rosse e dorate, che sarà utilizzata anche dalla Nazionale femminile il prossimo 3 dicembre per la gara contro la Polonia. Tra i testimonial scelti per la presentazione della divisa, anche l'attaccante dell'Inter Marko Arnautovic.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!