Alexis Sanchez non è infortunato, ma ha solo una contrattura. A chiarirlo è il connazionale e amico dell'attaccante dell'Inter, Mauricio Pinilla, raggiunto dai colleghi cileni dopo le recenti parole del ct Berizzo: "Riporto la cronologia completa di quanto accaduto con Alexis Sanchez: arriva all'Inter, si sottopone alle visite mediche preventive, perché la FIGC non autorizza il giocatore senza esami registrati a poter frequentare gli allenamenti. Inizia la preparazione, si allena con l'Inter a una certa ora, nel fine settimana si sottopone ai test fisici: si tratta di test utili per sapere in che condizione sei, per vedere se riesci a integrarti con la squadra".

Ma perché Berizzo ha detto che Alexis avrebbe fatto gli accertamenti medici nel fine settimana? "Hanno fatto gli esami perché volevano escludere un infortunio muscolare ed è per questo che è rimasto un giorno in più a Milano e che è arrivato in Nazionale il giorno dopo - aggiunge sulle frequenze di Radio Agricultura - Nel momento in cui si renderanno conto che Alexis non ha alcun infortunio muscolare ed è solo una contrattura al polpaccio, potrebbe essere disponibile per la Nazionale e il giocatore è appena arrivato lì. Se Alexis avesse avuto un infortunio, non lo avrebbero lasciato partire".